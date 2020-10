Oltre ai consueti aggiornamenti sulla situazione locale della Pandemia, l’apertura dei lavori è stata dedicata a due cittadinanze onorarie, a seguito delle mozioni di proposta e delle delibere di approvazione della parte del consiglio comunale.

La senatrice a vita, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana Liliana Segre, ha infatti risposto al conferimento dell’onorificenza da parte del Comune di Formigine con queste parole, lette in aula dal Sindaco Maria Costi: “Cari cittadini di Formigine, è un onore per me ricevere la cittadinanza onoraria della vostra città, che dunque da oggi sarà un po’ anche mia. Ringrazio voi tutti e l’intero Consiglio Comunale per questa onorificenza che istituisce fra noi un vincolo sentimentale oltre che democratico e civico. Sono dunque ben felice di potermi dire da oggi vostra concittadina, purtroppo ragioni di età, di salute e di sicurezza mi impediscono di essere presente in città come vorrei, ma ci tengo a condividere con voi i sentimenti democratici e antifascisti che storicamente sono appannaggio del territorio e della regione Emilia Romagna. Certa che la condivisione della cittadinanza renderà più saldi i nostri valori e i nostri principi auguro alla vostra, anzi nostra, comunità un futuro di prosperità e di progresso morale civile. Dopo il periodo terribile che la nostra comunità nazionale e il mondo intero hanno dovuto vivere e che tanto ancora ci preoccupa, ne abbiamo tutti bisogno”.

Il Sindaco ha poi informato l’aula del fatto che anche Vincenzo Mollica, conosciuto giornalista e conduttore televisivo (che a Formigine è nato e vi ha trascorso i primi anni dell’infanzia) ha accolto con gioia e gratitudine la delibera comunale di assegnazione della cittadinanza onoraria: non appena le circostanze lo permetteranno è sua ferma intenzione partecipare in presenza ad una seduta del consiglio per indirizzare un saluto di ringraziamento alla comunità formiginese. Per la parte deliberativa dei lavori del consiglio, via libera alla convenzione per il rinnovo del progetto su “Ufficio pubblico comune e associato per la difesa e assistenza legale, nonché approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.

Buona parte della discussione è stata poi dedicata all’approvazione (a larga maggioranza) del Biciplan dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, atto di programmazione previsto dal PUMS e dedicato esclusivamente alla mobilità dolce: si prevede di progettare sul territorio del Comune di Formigine 8 assi ciclabili portando al raddoppio dei km di piste da 42 a oltre 80 per circa 3,5 milioni di investimenti. A inizio seduta si è dato riscontro ad una interpellanza ad oggetto “Servizi di pre e post scuola”. Approvate dal consiglio anche due mozioni su viabilità e controllo della velocità in via Erri Billò a Casinalbo, oltre a un testo su “Celebrazioni e iniziative in occasione della Giornata del Ricordo”.