Sono conclusi i primi interventi di manutenzione e di decoro nei cimiteri di Finale Emilia, Massa Finalese e Reno Finalese anche in vista della commemorazione del 2 Novembre, mentre a seguito della festività si passerà agli interventi a carattere definitivo. L’intervento ha consentito la risoluzione dei problemi di infiltrazione, la pulizia dei marmi del pavimento, la sostituzione delle lampadine bruciate, rendendo i sotterranei luminosi ed accoglienti.

“Nonostante il limitato organico – spiega Monica Malaguti, Assessore ai servizi cimiteriali di Finale Emilia – lo staordinario operato degli uffici e dei cantonieri ha consentito la conclusione dei lavori di controllo, manutenzione e pulizia dei cimiteri finalesi.”

L’assessorato ha inoltre verificato che la gestione delle luci votive è stata affidata per convenzione alla medesima società negli ultimi trent’anni. “Abbiamo deciso di risolvere il rapporto con questa azienda – conclude l’Assessore Malaguti – e prendere in carico la gestione delle luci votive, pertanto il pagamento per questo servizio non sarà da effettuarsi entro Novembre, ma entro Marzo”.