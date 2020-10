A Frassinoro è istituito un senso unico alternato con limitazione di velocità a 30 chilometri orari, lungo la strada provinciale 324 “del passo delle Radici” nel territorio comunale di Frassinoro, in un tratto in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale 486, a causa di un edificio fatiscente a bordo strada considerato pericolante e quindi potenzialmente rischioso per la circolazione stradale.

Il provvedimento, in vigore da lunedì 26 ottobre, resterà attivo fino alla messa in sicurezza dell’edificio, che dovrà essere effettuata dai proprietari dell’immobile e la cui procedura e tempistica sarà gestita dal Comune di Frassinoro.