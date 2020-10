Ad una settimana dall’inizio della seconda edizione del progetto “Fuoriclasse una risposta innovativa al fenomeno del drop-out scolastico” Gianluca Gasparini intervista Barbara Fontanesi, fondatrice dell’associazione Fuori Campo 11, e Maria Luisa D’Onofrio, preside della scuola secondaria di primo grado “Parco Ducale” di Sassuolo, appartenente all’Istituto Comprensivo Sassuolo 2 Nord. Nel corso della chiacchierata sono stati toccati gli argomenti cruciali di questo importantissimo progetto rivolto a tutti i ragazzi delle classi seconde dell’istituto scolastico sassolese, dai contenuti sino alle modalità di svolgimento.

Barbara Fontanesi ha rotto gli indugi raccontando che cosa sia il progetto “Fuoriclasse” e quale sia la sua mission: «il “Fuoriclasse” è un progetto nato lo scorso anno per combattere l’abbandono scolastico, trasformando la classe in una squadra in cui appunto lo spirito di squadra possa sostenere reciprocamente gli studenti sia nella frequentazione della scuola che nell’affrontare le difficoltà derivante dalle materie scolastiche». Dato il grande successo raccolto nel corso dello scorso anno scolastico, la fondatrice di Fuori Campo 11 ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di questo ritorno presso le scuole medie “Parco Ducale” in un’annata così travagliata come quella che stiamo tutti vivendo. «Noi abbiamo iniziato questa collaborazione lo scorso anno – prosegue la Fontanesi – e, vista la grande soddisfazione dei ragazzi, abbiamo pensato di dare continuità a questa preziosa iniziativa con una seconda edizione, ancora più importante della prima viste le difficoltà che stiamo tutti vivendo a causa della recente epidemia».

Dopo aver ribadito l’impegno profuso in questi mesi da parte dell’associazione per esserci nuovamente anche a distanza, è intervenuta Maria Luisa D’Onofrio, il dirigente scolastico più giovane d’Italia, nonché preside dell’istituto scolastico. «Personalmente sono felicissima di accogliere anche per quest’anno scolastico questa proposta formativa rivolta ai nostri ragazzi», dice la D’Onofrio soffermandosi sull’importanza del progetto all’interno dell’attività didattiche offerte agli studenti che frequentano la scuola. «La scuola si è dotata di un apposito protocollo di sicurezza – spiega la preside – affinché sia garantito il corretto svolgimento delle attività didattiche, ma soprattutto per tutelare professori e studenti all’intero di ogni attività svolta presso l’istituto». Infine, ha fatto anche alcune considerazioni in merito alle modalità di svolgimento: «per quanto riguarda la prima parte del progetto la nostra proposta di svolgimento è quella di avvalersi delle piattaforme online già in uso durante le ore di lezione per garantire il dovuto distanziamento fra gli alunni, dando comunque a tutti la possibilità di seguire gli incontri. Per la seconda parte, invece, accoglieremo gli esperti dell’associazione in presenza all’interno delle classi aderenti pur sempre nel rispetto dei protocolli ministeriali».

Ribadendo nuovamente che il progetto si svolgerà sempre nel rispetto di tutte le normative anti-contagio, ricordiamo che il progetto prenderà il via il prossimo mercoledì 4 novembre.

L’ORGANIZZAZIONE – “Fuoriclasse” è ideato e promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Fuori Campo 11, già impegnata in iniziative di carattere sportivo quali il Festival SportivaMente e la kermesse itinerante “Fuori Campo: una risposta innovativa al fenomeno del drop out sportivo” oltre alle Yellow Run, un progetto di corse-camminate inclusive articolato in un tour nazionale che partirà alla fine dell’estate toccando le città di Sassuolo, Salsomaggiore Terme, Matera e Potenza.