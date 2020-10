Grave incidente stradale questa mattina prima delle 8:00 a Castel San Pietro Terme in via Corlo. Il sinistro, la cui dinamica è in via di accertamento, ha coinvolto tre vetture. Tre i feriti, di cui un minore trasportato in ospedale con elicottero. I vigili del fuoco hanno supportato il soccorso del 118, presente sul posto anche con ambulanza e automedica, e hanno messo in sicurezza i tre veicoli incidentati. Intervenuta anche la Polizia locale per viabilità e rilievi.



