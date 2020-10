Due giornate extra di test sierologici rapidi. Lo prevede l’accordo tra l’Amministrazione Comunale e le 3 farmacie del territorio, che domenica 8 e domenica 22 novembre apriranno ai cittadini 8 postazioni dedicate ai test che individuano il contatto col virus Covid-19.

Si tratta di due iniziative extra rispetto a quelle già in atto in tutta l’Emilia-Romagna, che a Calderara hanno riscosso successo ma non riescono a soddisfare in tempi rapidi le tantissime richieste. Di qui la decisione dell’Amministrazione di creare altre due finestre dello screening, che ha trovato pieno appoggio da parte delle farmacie di Calderara, Lippo e Longara: “Passare all’attacco – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, andare a trovare noi il virus, come ho sempre sostenuto, deve essere fondamentale in questo momento. Valuto molto importante la campagna di test sierologici in farmacia voluti dalla Regione Emilia-Romagna, ma vista la risposta dei calderaresi, segno di attenzione alla salute e senso di responsabilità, i tempi di attesa cominciano ad essere lunghi. Per questo motivo ho convocato le tre farmacie del territorio per condividere con loro una nostra proposta e le ringrazio veramente di cuore per aver manifestato subito la loro disponibilità”.

Si stima che nelle giornate prescelte verranno eseguiti circa 600 test. Potranno sottoporsi all’esame bambini e ragazzi da 0 a 18 anni e i rispettivi genitori, fratelli e familiari conviventi, con estensione ai nonni non conviventi visto il ruolo che spesso svolgono nell’accudimento dei nipoti. Per prenotare l’esame, che potrà essere svolto domenica 8 o domenica 22 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, è necessario chiamare pre prenotare uno di questi numeri di telefono: Farmacia di Calderara 051.722114; Farmacia di Lippo 051.6466367; Farmacia di Longara 02.80011022 oppure tramite l’app di Lloyd’s Farmacia.