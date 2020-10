La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia comunica che, al momento, nessuna attività programmata ha subito variazioni e raccomanda la collaborazione della cittadinanza per garantire la regolarità nell’offerta dei servizi assistenziali, a fronte della progressiva ripresa dei contagi da Covid-19.

In particolare, invita a comunicare per tempo la propria rinuncia rispetto a visite specialistiche e prestazioni ambulatoriali programmate, per consentire di destinare ad altri utenti gli appuntamenti.

Si raccomanda, inoltre, di rispettare scrupolosamente gli orari di prenotazione dei tamponi drive in per la rilevazione del virus Covid, per evitare affollamenti e consentire al personale di operare con la dovuta efficacia e sicurezza.