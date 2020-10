Al mattino nuvolosità variabile, più consistente sui settori centro-orientali ed in generale sui rilievi, ove non si escludono isolate e deboli piogge residue. Dal pomeriggio tendenza a schiarite anche ampie, a partire da ovest. Temperature: in moderata diminuzione. Minime tra 9°C e 11° sulle pianure centro-occidentali, con valori localmente inferiori in aperta campagna e tra 12°C e 14°C in Romagna e lungo la costa; massime comprese tra 17°C e 20°C. Venti: inizialmente deboli sud-occidentali con residui rinforzi sui settori costieri e la Romagna, tendenti a disporsi in prevalenza dai quadranti occidentali. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)