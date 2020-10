Un uomo di 42 anni è stato accoltellato al torace durante una lite scoppiata verso le 21 di ieri davanti a un bar in via Cento – SP 255 a San Matteo della Decima.

Il ferito, un italiano che abita nella zona, è stato soccorso dal 118 e portato con il codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna, dov’è stato ricoverato in gravi condizioni. L’uomo che lo ha colpito si è dato alla fuga ed è ricercato dai Carabinieri.

Dalla prima ricostruzione, sembra che la vittima fosse seduto a un tavolino esterno del bar quando è stato avvicinato dall’uomo che poco dopo lo ha ferito. I due avrebbero cominciato a discutere animatamente, poi è spuntato il coltello e un fendente ha raggiunto il 42enne al torace. Gli investigatori dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno ascoltando i testimoni per ricostruire il movente e individuare il responsabile dell’aggressione.