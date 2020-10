I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 25enne ucraino per rapina impropria. E’ successo ieri pomeriggio, quando il giovane è entrato in un negozio di abbigliamento di via dell’Indipendenza, ha rubato dei capi di abbigliamento e ha aggredito un addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga.

Il malvivente è stato raggiunto e arrestato all’arrivo dei militari che hanno recuperato la refurtiva del valore di un centinaio di euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane ucraino, criminale seriale, è stato accompagnato in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna.