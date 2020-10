Al mattino molto nuvoloso sull’intero territorio regionale, con piogge sparse, più probabili sui rilievi. Nel corso del pomeriggio ed ancor più dalla serata attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità a partire da ovest, mentre le piogge, localmente anche a carattere di rovescio, tenderanno ad interessare la Romagna. Temperature: in lieve aumento le minime, più sensibile lungo la fascia costiera, con valori compresi tra 13°C e 15°C sulle pianure interne e intorno a 16°/17°C sulla costa; massime in aumento sul settore occidentale, stazionarie su quello centro-orientale, generalmente comprese tra 18°C e 19°C. Venti: deboli sud-occidentali sui rilievi; intorno a ovest sulle pianure, in temporanea rotazione dai quadranti settentrionali nel pomeriggio. Locali rinforzi in mare aperto al primo mattino e in serata. Mare: poco mosso.

(Arpae)