Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il sesto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo sullo splendido Autòdromo Internacional do Algarve a Portimão ( nella prima Charles ha percorso un totale di 33 giri ottenendo come miglior riferimento 1’19”309, quarto miglior tempo, mentre Sebastian ha completato il più veloce dei suoi 37 passaggi in 1’20”200, tempo che gli è valso l’undicesima posizione).

Seconda sessione a singhiozzo. Il turno è stato interrotto per due volte con la bandiera rossa a causa di un problema all’AlphaTauri di Pierre Gasly prima e poi per un incidente tra la Red Bull di Max Verstappen e la Racing Point di Lance Stroll. Le due SF1000, al pari delle altre vetture in pista, nel pomeriggio hanno provato le Pirelli prototipo 2021 nella prima mezz’ora passando poi alla mescola Media per la fase successiva.

Sprint finale. La seconda sospensione è stata molto prolungata al punto che le vetture sono potute tornare in pista solo a poco più di sei minuti dal termine. La squadra ha scelto dunque di provare la gomma Soft che sarà probabilmente importante in qualifica. In questa configurazione i due piloti hanno ottenuto buoni parziali ma non sono riusciti a migliorare i tempi ottenuti in precedenza con mescola Medium: 1’18”838 per Charles, quarto migliore, e 1’19”175 per Sebastian, sesto.

Programma. A causa della doppia sospensione non tutto il programma di giornata è stato completato. A disposizione delle squadre c’è comunque ancora la terza sessione di prove libere alle ore 11 locali (12 CET). Le posizioni sulla griglia di partenza saranno assegnate alle 14, mentre il 17° Gran Premio del Portogallo valido per il Mondiale di Formula 1 prenderà il via alle 13.10 di domenica 25 ottobre.