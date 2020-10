Sui 164 casi in provincia di Bologna, 77 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 3 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 attraverso i test per le categorie più a rischio, mentre per 82 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso. Tra i 164 nuovi contagi, 141 sono sporadici e 23 sono inseriti in focolai (familiari e scolastici). Da segnalare, infine, che 4 casi sono importati da altre regioni, nessuno dall’estero.

Relativamente ai focolai scolastici, ieri, 22 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna 11 casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a 9 diversi istituti scolastici di Bologna, Anzola dell’Emilia e San Lazzaro di Savena.

• Tre casi, due sintomatici e un asintomatico, frequentano, in classi diverse, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Fabio Besta” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola per due casi è stato lo scorso 19 ottobre, per il terzo caso il 16 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore Superiore “Belluzzi Fioravanti” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 20 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rodari” a San Lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 20 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Pascoli” ad Anzola dell’Emilia, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 17 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta il Liceo “Laura Bassi” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre

• Un caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rolandino”, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 13 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Statale dell’Infanzia “Benini” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Primaria “Garibaldi” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

• Un caso, asintomatico, frequenta il nido comunale “Laura Alpi” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei nove istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).