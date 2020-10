«Per potenziare la flotta del trasporto pubblico in una fase così difficile a causa della riduzione delle capacità massime, anche le ditte private possono offrire un valido contributo, mettendo a disposizione i propri mezzi. Per questo le ditte possono mettersi in contatto direttamente con Seta e comunicare le proprie disponibilità». E’ l’appello, lanciato dal presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, che ha come obiettivo l’aumento del numero dei mezzi da utilizzare soprattutto nelle corse più frequentate dagli studenti.

«La Regione – ricorda Tomei – ha compiuto uno sforzo importante in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, mettendo a disposizione del territorio modenese 45 nuovi mezzi, mentre un’altra decina sta per arrivare. Ora se vogliamo migliorare ulteriormente l’offerta, anche i privati possono rappresentare una risorsa».

Attualmente sulla rete provinciale del trasporto pubblico circolano 345 mezzi, dei quali circa 265 in ambito extraurbano.