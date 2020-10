Questa sera intorno alle 20:30 sulla SP 468R, Strada provinciale di Correggio nel territorio di San Felice Sul Panaro, la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto con a bordo una persona che, dopo aver perso il controllo, si è ribaltata all’interno di un fossato adiacente la sede stradale terminando la sua corsa all’interno di un campo.

Le cause del sinistro sono in via di accertamento e l’occupante, una volta estratto dal veicolo ed affidato alle cure dei sanitari è stato trasportato all’ospedale di Correggio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti 118 e carabinieri.