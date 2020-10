C’è tempo fino al 14 novembre per iscriversi al doposcuola che prenderà il via lunedì 9 novembre a San Felice sul Panaro e che si svolgerà direttamente nei locali delle scuole cittadine. A gestire il doposcuola è la Uisp di Modena che ha vinto il bando dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord per assegnare il servizio. Per la scuola primaria gli orari vanno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30, mentre per la scuola secondaria di primo grado l’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.

Il doposcuola sarà svolto da educatori con esperienza nelle attività previste dal servizio e in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid. I costi del doposcuola varieranno in base al numero di ore che le famiglie sceglieranno di far fare agli alunni. Il Comune di San Felice sul Panaro interverrà con un contributo del 40 per cento erogato su base Isee, che servirà ad abbassare il costo del servizio. Per informazioni e iscrizioni, gli incaricati di Uisp saranno presenti presso il municipio di San Felice sul Panaro, in piazza Italia, 100, lunedì e giovedì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13. Per informazioni 392/7137203 e 059/4558921. Modulistica scaricabile dal sito della Uisp (www.uispmodena.it). Per le iscrizioni è disponibile anche la e-mail: progettiscuole@uispmodena.it