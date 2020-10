Prosegue la nuova stagione cinematografica – organizzata da TIR danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese – al Cinema Teatro Astoria. Il prossimo weekend è la volta di “Imprevisti digitali” (titolo originale: “Effacer l’Historique”), un film di Benoît Delépine e Gustave Kerverncon, con Blanche Gardin, Denis Podalydès e Corinne Masiero, premiato al Festival di Berlino.

In un sobborgo francese, tre vicini di casa di mezz’età si trovano a fare i conti col proprio rapporto coi social media: Marie, che vive degli assegni familiari del marito, non vuole che suo figlio s’imbatta nel suo sex tape finito in rete; il divorziato Bertrand, innamoratosi di una centralinista telefonica, è nel mezzo di un’infinita battaglia burocratico-legale con Facebook per proteggere la figlia, vittima di cyberbullismo; Christine, che ha perso il marito a causa della dipendenza da binge watching, non sa come migliorare la propria valutazione da autista Uber. Insieme, i tre uniranno le forze per dichiarare guerra ai colossi di Internet.

Proiezioni:

sabato 24 ottobre alle ore 21.00;

domenica 25 ottobre alle ore 18.30 e 21.00;

lunedì 26 ottobre alle ore 21.00

Ingresso: intero 7 euro; ridotto 5 euro.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è necessario presentarsi muniti di mascherina. È inoltre prevista la misurazione della temperatura all’ingresso e il rispetto del distanziamento di un metro.