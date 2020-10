Poco prima delle ore 00.30 di oggi 20 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Reggiolo, su input della centrale operativa della compagnia di Guastalla allertata dall’attivazione dell’allarme, sono intervenuti in via Respighi a Reggiolo curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno della Sala Bingo. Ignoti ladri, dopo aver forzato una porta antipanico, si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli ancora in fase di inventario, il registratore della cassa contenente una ventina di euro. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri della Stazione di Reggiolo hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.



