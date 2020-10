Il Teatro Herberia apre le sue porte al pubblico per quattro giornate di visite guidate alla scoperta di tutti i suoi segreti, in collaborazione con il gruppo di lettori “Parole per te”.

Il Comune di Rubiera e l’associazione Corte Ospitale hanno aderito all’iniziativa Teatri Aperti in Emilia promossa da VisitEmilia per far conoscere i teatri storici dell’area compresa tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

L’edificio fu progettato negli anni venti per volontà del Prof.re Umberto Tirelli dall’ing. Antonio Panizzi e dall’architetto Italo Costa di Reggio Emilia e inaugurato la sera del 14 gennaio 1926 con la rappresentazione della Boheme di Giacomo Puccini.

Tipico esemplare tardo Liberty, presenta un avancorpo terrazzato che ospita al piano terra il foyer e due salette destinate fin dalle origini a guardaroba e biglietteria. La platea a pianta quadrata si estendeva nei due corridoi laterali scanditi dalle colonnine che reggono la prima galleria. Dotato di fossa orchestrale, boccascena e palcoscenico all’italiana munito di graticcio in legno, ospitava nel sottopalco i camerini seminterrati. L’accesso alla prima e seconda galleria avveniva attraverso due scale ricavate nel vano compreso tra il foyer e a platea. Adattato a cinema negli anni 50 subì numerose manomissioni.

Rimasto inutilizzato per più di quindici anni è stato acquistato dal Comune di Rubiera e successivamente restaurato, riportandolo all’originaria funzione.

Inaugurato il 18 dicembre 1998 il teatro si presenta ora in una nuova veste all’insegna di un punto di equilibrio tra il patrimonio storico architettonico e le esigenze dello spettacolo contemporaneo.

Sarà possibile partecipare alle visite guidate del Teatro Herberia nelle seguenti giornate:

24 e 25 ottobre 2020 ore 15.30

5 e 6 dicembre 2020 ore 15.30

Ingresso e visita guidata gratuiti

Info e prenotazione: 0522622291 ufficio cultura