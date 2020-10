In questi giorni si è svolto presso il Reparto di Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Nuova un importante e complesso intervento per lo smontaggio e la rimozione della vecchia SPECT, in funzione dal 2006. Un macchinario che evidenziava la necessità di essere sostituito con strumenti più moderni. Per smontare e spostare la macchina, di dimensioni e peso assai rilevanti, è stato necessario il lavoro di uno staff specializzato e l’intervento di una gru aerea che ha consentito di far uscire i componenti attraverso le superfici vetrate dell’Ospedale. La rimozione della vecchia dotazione è necessaria per adeguare i locali all’arrivo della nuova SPECT-CT, che è l’obiettivo della raccolta fondi in corso da parte di Fondazione GRADE Onlus.

Spiega il Direttore Generale della Fondazione, Roberto Abati: “In questo momento storico così particolare e delicato, la comunità ha compreso l’importanza di progetti che hanno l’obiettivo di sostenere il sistema sanitario e migliorare il nostro ospedale, che già ora rappresenta un’eccellenza di livello nazionale. La raccolta fondi per la nuova SPECT-CT sta procedendo grazie alla costante vicinanza di persone, associazioni e aziende che credono nei progetti GRADE, ma ha bisogno di un’ulteriore spinta per riuscire a raggiungere un risultato straordinario: vorremmo infatti poter acquisire la nuova SPECT-CT entro la fine di quest’anno. È un obiettivo sicuramente ambizioso ma non ci fermiamo qui: a questo strumento, del valore di oltre 700.000 euro, abbiamo voluto aggiungere, arrivando a discuterne l’acquisto con General Electric che fornirà tali strumenti, del “quinto anello” per la PET inaugurata nel 2018, per ulteriori 100.000 euro. Un “upgrade” che la renderebbe la più avanzata in Italia”.

La Tomografia ad emissione di fotone singolo-CT, è un’apparecchiatura di grande importanza per la Medicina Nucleare: viene impiegata per tutti i tipi di scintigrafia (dinamica, planare, Total-body), con possibilità di approfondimento Tomoscintigrafico (SPECT).