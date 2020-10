A distanza di poche ore dai gravi fatti di Piazza del Monte a Reggio Emilia, ad alcune centinaia di metri un altro episodio di violenza. E’ successo nella centralissima Piazza Vittoria. Anche in questo caso il responsabile è stato arrestato, a conferma che la corale azione di controllo e presidio del territorio, intensificata in centro dalle forze di polizia reggiane, è l’unico strumento efficace per gli interventi risolutivi. In questo caso i carabinieri devono registrare il ferimento di due militari con prime prognosi di 21 e 7 giorni.

E’ accaduto domenica notte: fermato nottetempo all’interno dello stand spagnolo in Piazza della Vittoria, allestito nel contesto del mercato europeo, ha aggredito i carabinieri intervenuti su richiesta della guardia giurata che l’aveva sorpreso con fare furtivo. Nello zaino aveva un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, una ventina di grammi di marijuana, che occultava nelle mutande e che ha cercato in parte di ingerire dopo aver aggredito i militari che stavano operando i controlli. Il giovane, un 19enne disoccupato residente a Reggio Emilia, seppur a fatica è finito in manette.

Con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato il 19enne, al quale hanno anche sequestrato una ventina di grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Come accennato, due carabinieri sono rimasti feriti: per loro prognosi di 7 e 21 giorni.