Nuova serata di controlli da parte della Polizia Locale di Sassuolo, volta a verificare il rispetto delle normative introdotte dal Dpcm del 13 ottobre riguardo la chiusura dei locali pubblici.

Due sanzioni sono state comminate nel piazzale Comet, una in piazza Roverella, e cinque in piazza Garibaldi per consumo di cibi e bevande nelle adiacenze dei pubblici esercizi, abbandono di rifiuti, mancanza dell’utilizzo di mascherine protettive e assembramenti. Regolare l’osservanza da parte dei pubblici esercizi riguardo gli orari di chiusura e l’obbligo di servizio al tavolo dopo le 21.