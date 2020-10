Sono ancora aperte le iscrizioni al servizio di vaccinazioni al Bocciodromo per coloro che hanno diritto alla somministrazione gratuita. Le vaccinazioni cominceranno lunedì 19 ottobre. Ci sono ancora posti disponibili per il periodo tra fine ottobre e primi di novembre. Le prenotazioni già assegnate sono tutte confermate: non ci sono state cancellazioni, tranne ovviamente quelle eventualmente richieste dai pazienti.

Continua dunque ad essere attivo il servizio di segreteria per prenotare la vaccinazione anti-influenzale che verrà effettuata, in collaborazione con i medici di base aderenti all’iniziativa, presso il Bocciodromo di Casalgrande.

I Medici aderenti sono:

Soncini Corrado

Malti Mara

Carrozzi Daniele

Vacondio Domenico

Morini Caterina

Di Bello Giuseppe

Ballestri Giulia

Coperti Mauro

Corradini Lucio

Canalini Mariarosa

I medici sono organizzati in turni ed ogni paziente sarà curato dal proprio medico di base.

Il servizio al bocciodromo verrà effettuato con il rispetto delle norme di sicurezza anti – Covid e con l’aiuto di Cittadinanza Attiva, Avis, Ema, Consigli di Frazione e Anc.