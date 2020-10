Aggressione al banchetto della Lega, questa mattina nel quartiere bolognese di San Vitale, dove alcuni militanti del Carroccio sono stati presi di mira, sia verbalmente che fisicamente al grido “tornatevene in Veneto qui a Bologna non vi vogliamo bastardi, dovete spaventarvi etc..”. Lo denuncia la Lega Emilia Romagna.

“Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza gratuita che le forze di centrodestra sono costrette a subire nella civilissima Bologna e questo non e’ piu’ accettabile.

Tanto piu’ perche’ la matrice di queste aggressioni e’ sempre la medesima, i soliti centri sociali che, nonostante tutto, continuano non solo ad essere tollerati quanto “coccolati” da

quelle forze politiche dalle quali ci attendiamo finalmente una presa di posizione”, dichiara il consigliere regionale della Lega, Michele Facci, che “esprime solidarieta’ ai militanti”, precisando che “e’ gia’ stata depositata una denuncia contro i provocatori” che questa mattina si sono resi protagonisti dell’aggressione.

“Un gesto che condanniamo fermamente poiche’ crediamo che in democrazia il confronto debba avvenire con la forza delle idee e non con la prevaricazione fisica e violenta. Quanto e’ accaduto e’ inaccettabile e vergognoso ma non ci distogliera’ di certo dalla nostra attivita’” conclude il consigliere regionale.