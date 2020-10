Sono stati effettuati in questi giorni a Maranello i lavori di riasfaltatura del manto stradale e di sistemazione dei marciapiedi che hanno interessato Via Matteotti, Viale delle Rimembranze e Via Tagliati. L’intervento complessivo è costato all’amministrazione comunale 82mila euro.

Oltre a rifare il fondo stradale, si è dunque provveduto – in particolare in Viale delle Rimembranze – a riqualificare il marciapiedi in prossimità della CRA ‘Opera Pia Stradi’, così da livellarlo e da eliminare i gradini all’ingresso della struttura per anziani e del Parco dei Nonni adiacente. Le nuove rampe di accesso faciliteranno ora il transito dei pedoni e delle carrozzine, sia lungo il marciapiedi che all’entrata e all’uscita dalla CRA, ora libera da barriere architettoniche.

“E’ un’azione alla quale tenevamo molto – spiega Chiara Ferrari, assessore ai Lavori pubblici –: le condizioni dell’asfalto in quei tratti stradali rendevano necessario un intervento di rispristino del fondo, e ne abbiamo approfittato per risolvere anche altre criticità riguardanti i marciapiedi. Questi sono stati infatti livellati per agevolare il transito dei pedoni, a maggior ragione dei visitatori e degli ospiti dell’Opera Pia Stradi, che ora potranno utilizzare le nuove rampe realizzate al posto dei gradini. Per loro e per tutti i cittadini è ora più facile e sicuro raggiungere il centro a piedi”.

I lavori si concluderanno nei prossimi giorni – non appena lo consentirà il meteo – con il ripristino della segnaletica orizzontale e la piantumazione di fiori e arbusti sempreverdi nell’aiuola appena realizzata all’ingresso della CRA. A breve è inoltre prevista la riqualificazione di diversi elementi nel Parco dei Nonni, dove tra gli altri saranno sistemati gli arredi, i cestini e la fontanella.

L’intervento fa parte del Piano asfalti del Comune, che nei mesi scorsi aveva già coinvolto frazioni come San Venanzio e la rotatoria in centro all’incrocio tra Via Nazionale, Via Claudia e Via Vignola.