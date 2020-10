I Carabinieri della Stazione di Imola hanno denunciato un 21enne marocchino e un 46enne italiano per lesioni personali aggravate. La denuncia è scaturita durante un’indagine che i militari avevano avviato per ricostruire la dinamica di una discussione tra due persone, il 46enne e il 21enne, rispettivamente dipendente ed ex dipendente di un’azienda di via Renato Bacchini.

Durante la lite, esplosa per futili motivi, i due avversari si erano feriti a vicenda, l’italiano, armato di una spranga di ferro aveva colpito il marocchino che, a sua volta, aveva accoltellato all’addome il 46enne. Questi, in preda al panico, aveva chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112, segnalando la lite in atto davanti alla ditta. Sul posto era giunta una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Imola. Soccorsi dai sanitari del 118 i due soggetti erano stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola per essere medicati e dimessi con prognosi di 10 giorni per l’italiano e 3 giorni per il marocchino.