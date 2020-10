Lunedì scorso 12 ottobre, i carabinieri del Nucleo Investigativo e della compagnia di Pavullo nel Frignano hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nella stessa giornata dal giudice per le indagini preliminari Dottor Romito su richiesta della Procura Della Repubblica di Modena Dottor Niccolini, a carico di un cinquantenne di origini campane ma da sempre residente nel pavullese, indagato per l’omicidio preterintenzionale della consorte, una casalinga 46 enne deceduta nella serata del 1 ottobre 2020 durante il trasporto in ospedale.

Ulteriori dettagli sulla vicenda verranno resi noti domani, nel corso di una conferenza stampa.