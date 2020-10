Partirà domani, 14 ottobre, e resterà in Irlanda fino a giugno 2021 per seguire un progetto di volontariato presso il KCT, centro inclusivo per le arti unico nel suo genere. E’ questa l’avventura che è pronta ad intraprendere Alice Medici, classe 2001 neo-diplomata al liceo linguistico Formiggini di Sassuolo, dando continuità a quanto realizzato dalle sue predecessori negli anni precedenti. Alice sarà infatti la terza giovane formiginese, negli ultimi tre anni, ad andare a Callan, paese vicino al comune gemellato di Kilkenny, per un progetto a cui entrambe le amministrazioni tengono particolarmente.

“Ho scoperto il KCAT grazie ad un post su Facebook, in cui si diceva che si cercavano volontari per questa esperienza che mescola due mie grandi passioni: i viaggi e l’arte” ha spiegato Alice, reduce da una meravigliosa esperienza come exchange student nella città svedese Kristianstad: “Ho capito il valore e l’arricchimento culturale che deriva dalla conoscenza di un’altra realtà, come sarà in questo caso l’Irlanda e Kilkenny in particolare”.

La Città di Formigine è stata infatti partner per la prima volta di Kilkenny a maggio 2018 e da allora è sempre stato rinfrancato il legame di amicizia e collaborazione che lega i due comuni, oltre all’interesse nello svolgere insieme attività di lavoro e cooperazione come nel caso di Alice: “Non vedo l’ora di essere un membro attivo al KCAT Arts Centre e di essere d’aiuto agli artisti che lo frequentano, di potere assistere alle loro creazioni e di mettere in pratica gli anni di formazione teatrale di base che ho alle spalle”.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma ‘Corpo Europeo di Solidarietà’, durerà diversi mesi e si occuperà di compiti di volontariato legati appunto al mondo teatrale, dall’aiuto agli studenti che partecipano al corso all’assistenza di produzione, passando per la stesura testi, fotografia e pubbliche relazioni. Alice sarà ospitata in famiglia e, oltre a lei, saranno presenti giovani volontari proveniente da altri paesi europei come Francia e Germania.