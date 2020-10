Prenderanno il via a San Felice sul Panaro martedì 13 ottobre alle 8 presso il Pala Round, per proseguire per due settimane, le vaccinazioni antinfluenzali riservate ai residenti nel Comune. La vaccinazione è offerta gratuitamente ai cittadini dai 60 anni in su e a tutte le persone che presentano patologie croniche.

Per rispettare il distanziamento sociale e le norme di prevenzione sanitaria, difficilmente realizzabili presso i propri ambulatori, i cinque medici (Rita Covizzi, Claudia Polastri, Elena Guastella, Roberto Mantovani, Mario Rinaldi) che aderiscono all’iniziativa effettueranno le vaccinazioni antinfluenzali dei propri assistiti presso il Pala Round, con sedute dedicate. Le vaccinazioni saranno su appuntamento, fissato presso il proprio medico curante. I medici sanfeliciani che non hanno aderito al progetto effettueranno le vaccinazioni presso il proprio studio, con modalità da loro stessi stabilite, sempre nel rispetto delle norme anticovid.