Ringraziamenti all’amministrazione e alla “macchina comunale”, che nonostante il complesso periodo dettato dal COVID19 sta mantenendo fede alle promesse fatte in campagna elettorale districandosi tra le restrizioni e il clima confusionario della pandemia, la riapertura delle scuole, la rimodulazione delle attività, delle risorse e agli innumerevoli nuovi ostacoli. Una soddisfazione in particolare per il riuscito Festival della Filosofia, egregiamente organizzato nel rispetto delle rigide regolamentazioni.

Ci riferiamo inoltre all’attenzione riposta alla sicurezza della cittadinanza anche nel settore delle infrastrutture, mettendo in campo numerose iniziative quali le manutenzioni degli asfalti (circa 1,2 milioni di euro), il reperimento dei fondi per la sistemazione del ponte della Veggia (circa 6mln di euro totali) e anche alla sistemazione del ponte Da Verrazzano tutt’ora in fase di sviluppo.

Questi ultimi due sono nodi cruciali per la viabilità interna comunale e non solo.

L’amministrazione precedente, targata PD, ha lasciato in eredità una cittadina veramente abbandonata a se stessa, priva delle più basilari manutenzioni stradali, le quali, nei casi più estremi, posso sfociare in seri pericoli o disagi.

Grazie alla politica del fare che contraddistingue questa amministrazione comunale, che orgogliosamente sosteniamo, si stanno e si sono messi in campo, interventi sostanziosi e relative risorse per mettere al sicuro la cittadinanza e contribuire alla rigenerazione della città.

Luca Volpari consigliere

Giovanni Gasparini capogruppo

Lega Salvini Premier Sassuolo