Dopo la fortunata prima edizione del ciclo di conferenze “Una sera al Museo” organizzata dal Centro Culturale Via Vittorio Veneto di Fiorano e condotta dal divulgatore Claudio Corrado. Riprende domani sera dalle 21 presso la sede del centro in via Vittorio Veneto 94 a Fiorano Modenese, la seconda stagione.

Ad aprire la serie di dodici appuntamenti (il primo dedicato a un museo e il secondo a una specifica opera contenuta) sarà il racconto di uno dei luoghi più visitati al mondo dagli appassionati d’arte, la Galleria dell’Accademia di Firenze con un approfondimento sul gigante di marmo realizzato da Michelangelo, il David. Claudio Corrado sarà come sempre accompagnato nel suo racconto da un accompagnamento musicale che renderà ancora più suggestiva la serata nella bella sala Fioranese. Per informazioni sulla programmazione completa e prenotazioni (fortemente consigliate)

info@centrovvv.com