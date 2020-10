Questa mattina intorno alle 9 una C3 guidata da una mamma con a bordo la figlia di 5 anni, appena passato Rometta in direzione Pontenuovo ha perso il controllo in curva sulla Circonvallazione sud, urtando un palo della luce e finendo così nella carreggiata opposta dove sopraggiungeva un autobus Seta (che per fortuna aveva già scaricato gli studenti quindi era vuoto).

Nulla di grave: il conducente autobus non si è fatto nulla, la mamma è stata portata al pronto soccorso di Sassuolo insieme alla bimba entrambe senza lesioni. Traffico bloccato per una una trentina di minuti.