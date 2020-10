Nel Dicembre scorso molti lo avevano conosciuto attraverso un servizio delle Iene in merito ad un presunto plagio di Irama di una sua canzone: stiamo parlando di Domenico Di Puorto, in arte Domyno, che esce il prossimo 16 ottobre con il nuovo brano “Distrazione”.

Domenico, nato a Sassuolo nel 1999, seguendo la passione del nonno, inizia sin da piccolo a muovere i primi passi nel mondo della musica.

Suona la chitarra da autodidatta e comincia a scrivere da subito le sue prime canzoni.

Il primo singolo è “La metà del mio corpo”.

Dal 2016 partecipa a numerose audizioni e concorsi canori, dove si esibisce portando sempre dei propri inediti, che nel frattempo continua a scrivere, con la promessa un giorno di poter realizzare un proprio album.

Nel 2018 escono due nuovi singoli, “Come la notte”, “Accendi l’estate”.

Iniziano una serie di importanti collaborazioni in studio, in primis con il produttore Francesco Di Tullio e Adriano Pennino.

Sempre nel 2018 è finalista del concorso Controfestival di Castellone 2019, in giuria Roberto Rossi (Sony), Davide Simonetta e Carlo Palmas.

In questo periodo continuano le collaborazioni per nuovi brani, tra le quali spiccano quelle con Marco Baroni (autore fra gli altri di Nek e Alessio Bernabei) e Gianni Salvatori (produttore tra gli altri per Pausini, Raf e Tozzi).

Partecipa ad Area Sanremo 2019.

A dicembre 2019 pubblica Fuori tutto brilla, che totalizza oltre le 100.000 visualizzazioni su YouTube

A febbraio 2020 il nuovo singolo è Noi. Il brano viene trasmesso in 60 radio in tutta Italia e supera i 70.000 ascolti.

A maggio 2020 è la volta di Locali = supermarket.

Il 2020 è l’anno di nuove collaborazioni, inizia a scrivere con Andrea Gallo (autore fra gli altri di Mina, Celentano, Viola Valentino) e Daniele Piovani (collaboratore di Luca Sala).

Attualmente sono in lavorazione nuovi inediti, in vista della pubblicazione di un album, con un occhio rivolto al prossimo Sanremo Giovani.