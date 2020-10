Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21.00 di martedì 13 alle 6.00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.

***

Sempre sulla A14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazine di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consiglia uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla A14 e rientrare dalla stessa stazione per poi procedere sulla A13 Bologna-Padova.

***

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord;

-dalle 21.00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.

***

Per consentire il passaggio della dodicesima tappa “Cesenatico-Cesenatico” del 103esimo Giro d’Italia di ciclismo, che si svolgerà giovedì 15 ottobre, dalle 14:00 alle 17:00 e comunque fino al termine del giro, sarà necessario chiudere, sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Valle del Rubicone, in entrata verso Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona e da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.

***

Mentre sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.