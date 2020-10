Con la circolare alla firma questa mattina al Ministero della Salute, cambiano le regole per chi è positivo al Covid.

In caso di positività asintomatica ovviamente, la quarantena sarà di dieci e non più quattordici giorni. Nuove regole anche per il ritorno alla vita normale, un solo tampone molecolare negativo basterà. Per chi dovesse essere in quarantena con sintomi, la durata sarà sempre di dieci giorni con la possibilità se negli ultimi tre giorni non si presentano più sintomi di uscire sempre dopo un tampone negativo. Libertà di uscita dopo ventuno giorni anche per quei casi (asintomatici) in cui il tampone continua a risultare positivo.

Claudio Corrado