Green Warriors Sassuolo, di fronte al proprio pubblico, supera 3-0 l’Eurospin Ford Sara Pinerolo e si regala tre punti pesantissimi in ottica classifica generale (Parziali 25-23 25-19 25-19).

Coach Barbolini scende in campo con Spinello in cabina di regia, Antropova opposto, al centro Busolini e Civitico, in posto quattro Dhimitriadhi e Salinas. Il libero è Falcone.

Dall’altra parte della rete, coach Marchiaro schiera Boldini in palleggio, Zago opposto, al centro Gray e Akari in posto quattro Bussoli e Fiesoli. Il libero è Fiore.