Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio atteso non prima di martedì (mercoledì quasi certo) dovrebbe contenere anche le nuove limitazioni su locali e feste. 30 persone al massimo per i festeggiamenti dopo matrimoni e battesimi ad esempio.

La domanda posta da molti in queste ore e se il prossimo provvedimento valga anche per i ricevimenti programmati (e quindi prenotati prima), la risposta è si.

Saranno con tutta probabilità indicate come “vietate” le partitelle di calcetto, basket e gli sport di contatto in generale (questo non riguarderà le attività professionistiche).

Dopo le 21 non si potrà sostare davanti a bar, ristoranti e pub (almeno che non si sia seduti a un tavolino) fino alle 6 del mattino successivo.

Una stretta anche sugli orari di chiusura di bar, ristoranti e pub tutti entro le 24.

Anche le riunioni di persone in strade, piazze o parchi dovrebbero essere contemplate tra i nuovi divieti.

Sulle sanzioni relative al mancato rispetto di queste nuove norme si parla valori simili a quelle previste per chi va in giro senza mascherina, da 400 a 1.000 euro di multa.

È previsto per domani il delicato passaggio con le Regioni per riscrivere e approvare le nuove regole.

(Claudio Corrado)