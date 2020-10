La Scuderia Ferrari lascia la Germania e il circuito del Nürburgring, teatro del primo Gran Premio dell’Eifel, con un settimo e un undicesimo posto raccolti rispettivamente da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Nel complesso le SF1000 in gara hanno fatto un passo indietro sul piano della competitività soprattutto con Charles che presto è andato in difficoltà con le sue gomme Soft vedendosi costretto a cambiarle al giro 11.

Rimonta. Questo stop anticipato ha costretto il monegasco a una gara su due soste che lo ha visto autore di alcuni bei sorpassi e gli ha permesso di risalire fino alla sesta posizione a 15 giri dal termine, quando Lando Norris ha dovuto parcheggiare la sua McLaren per un guasto facendo entrare la Safety Car. Questa situazione ha penalizzato il monegasco che non aveva più gomme nuove e ha deciso di non rientrare ai box ma al restart ha dovuto cedere la posizione all’AlphaTauri di Pierre Gasly giungendo settimo.

Vettel. Sebastian ha sfruttato la libertà di scelta di gomme per schierarsi al via della gara con la mescola Medium. In partenza ha perso una posizione a vantaggio di un ottimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo e proprio nel tentativo di superare il pilota italiano ha perso il controllo della propria vettura in curva uno vedendosi costretto a rientrare ai box per cambiare le gomme, spiattellate in maniera eccessiva per poter continuare. Sulla sua SF1000 sono state montate gomme Hard che non gli hanno permesso di arrivare fino in fondo, così nel finale è stato richiamato ai box per montare un treno di Soft nuovo con il quale Seb ha combattuto, avvincente in particolar modo il duello con Kevin Magnussen, ma non è riuscito a entrare in zona punti, giungendo undicesimo proprio alle spalle di Giovinazzi.