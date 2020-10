Sereno o poco nuvoloso in pianura, nuvoloso sui rilievi con tendenza ad aumento della nuvolosità su tutta la regione nel corso della giornata. Precipitazioni deboli e irregolari dal pomeriggio sui rilievi con estensione dei fenomeni sulle pianure limitrofe nel corso della serata. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 12 e 14 gradi, con valori inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve flessione intorno a 20-21 gradi. Venti: inizialmente deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali con rinforzi sui rilievi. Mare: poco mosso.

(Arape)