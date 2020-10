Anche in ospedale a Sassuolo è stato attivato il servizio h 24 di partoanalgesia che consente alle donne in procinto di partorire di poter usufruire di una metodica farmacologica di contenimento del dolore diffusa in tutto il mondo sia durante il travaglio spontaneo che in quello indotto.

Il servizio, gratuito, è disponibile sia su richiesta materna che per specifiche indicazioni mediche. Per accedere al servizio di partonalagesia è obbligatorio partecipare, prima del parto, al corso informativo tenuto da ostetriche e anestesisti, e sottoporsi a una visita anestesiologica per raccogliere il consenso informato al di fuori della fase dolorosa del travaglio, per rispondere a possibili dubbi che non siano stati chiariti durante il corso e per identificare specifiche condizioni cliniche che possono eventualmente controindicare la metodica.

Il corso di formazione è rivolto alle donne che abbiano raggiunto almeno la 30 esima settimana di gravidanza. L’appuntamento è programmato per ogni secondo e quarto giovedì del mese, dalle ore 18:30 alle 20:00 presso la Sala Congressi, al piano terra dell’ospedale di Sassuolo. Durante i corsi saranno rispettate tutte le misure di prevenzione sanitaria indicate dalla normativa vigente per l’emergenza Covid-19.

Il primo giovedì disponibile è il 22 ottobre 2020. Le altre date disponibili, ad oggi, sono: giovedì 12 e giovedì 26 novembre, giovedì 10 e martedì 22 dicembre 2020. Per partecipare al corso è necessario iscriversi in anticipo, mandando una email a: partonalagesia@ospedalesassuolo.it specificando il proprio nome, cognome, data di nascita e dichiarando la propria epoca gestazionale.