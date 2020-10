Sabato 10 ottobre, un tappeto di coperte coloratissime, fatte a mano da volontarie in tutta Italia, coprirà piazza Matteotti nel corso dell’iniziativa “Coperte oltre i confini”, promossa dall’associazione “Mam beyond borders”, in collaborazione con l’associazione Differenza maternità, per raccogliere fondi a favore di due progetti benefici per neomamme e bambini.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, le coperte, che misurano un metro per un metro, potranno essere ammirate e chi vorrà potrà portarle a casa con una donazione minima.

I fondi raccolti nell’ambito dell’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Modena, saranno destinati a due progetti: uno a Modena, promosso dall’associazione Differenza maternità, per realizzare uno sportello di ascolto gratuito per sostenere, con personale qualificato, le mamme che cadono nella depressione post-partum. E uno in Etiopia, a sostegno della scuola di Gethe: la raccolta fondi finanzierà l’ampliamento della scuola elementare che garantisce il diritto allo studio per più di 360 bambini.