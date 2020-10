Alessandro Bergonzoni testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris ha partecipato ieri alla iniziative per la ventiduesima “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma- Vale la pena” anche sesta “Giornata europea dei risvegli” promossa dall’associazione Gli amici di Luca. Alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris la mattina il Csi Centro Sportivo Italiano si è collegato via internet con la scuola Don Milani di Bologna e Alessio Narbone di Caltagirone due scuole in questi anni molto vicine e partecipi dell’iniziativa. I palloncini con i messaggi per un risveglio sono partiti oltre che da Bologna da altre città italiane ed europee che hanno inviato videomessaggi di augurio che sono stati trasmessi.

“E’ stato un momento gioioso – dice Fulvio De Nigris dell’associazione Gli amici di Luca – per vivere ancora attivamente la manifestazione in un periodo post covid. I ragazzi hanno ascoltato le testimonianze di persone uscite dal coma. Maria Laura Muratori, Francesco Cannova e Giuliana Sancini ex dimessi hanno raccontato il loro percorso di riabilitazione sottolineando come, grazie a buone cure, tanta volta e aiuto anche da parte dei familiari, sia possibile uscire da una condizione difficile come il coma e, pur nei segni a volte visibili di quanto sia successo, sia possibili riallacciare il filo interrotto con la vita”.

Il dott. Fabio La Porta dello staff medico dell’IRCSS Istituto delle scienze neurologiche al quale afferisce la Casa dei Risvegli Luca De nigris ha dato spiegazioni ad un bambino che appassionatamente chiedeva: “Come fate a risvegliarli?”:

Alla presenza di Maria Vaccari presidente de “Gli amici di Luca”, Benedetta Simon vice sindaco di San Lazzaro di Savena, Elena Boni vice presidente CSI Comitato di Bologna. dell’assessore alla Cultura Matteo Lepore ha sottolineato la vicinanza del Comune di Bologna da sempre all’associazione Gli amici di Luca e l’impegno profuso dal personale sanitario e dall’associazionismo, attraverso progetto culturali condivisi, nella vicinanza verso chi vive condizioni di difficoltà. Il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in un videomessaggio ha espresso un sincero ringraziamento a nome della comunità “per il patrimonio espresso, l’esperienza meravigliosa e per la qualità e quantità dei servizi garantiti che valgono riconoscimenti oltre la nostra regione”.

In serata in un Teatro Dehon tutto esaurito Gli amici di Luca hanno portato in scena “Assenze: diversimili in progress” una riflessione sul lockdown, sul tempo trascorso e la reazione messa in campo in questi mesi per affrontare l’emergenza. Lo spettacolo è stato molto gradito con applausi sinceri alla fine.

La “Giornata dei risvegli” prosegue con l’ultima iniziativa programmata sabato 10 ottobre sulla piattaforma zoom. Un interessante convegno in webinar dal titolo “Verso la seconda conferenza di consenso delle associazioni che rappresentano i familiari che accudiscono un proprio caro in coma stato vegetativo, minima coscienza e grave cerebrolesione acquisita”, un incontro tra oltre trenta associazioni italiane, insieme a clinici, operatori sociosanitari, familiari e volontari.

I coordinatori dei gruppi di lavoro formati da rappresentanti delle associazioni e clinici, esporranno lo stato dell’arte dei lavori, si confronteranno con il comitato tecnico scientifico per cercare di rispondere ai bisogni dei familiari, alle domande che derivano dal loro ruolo, per indicatori di qualità condivisi tra il mondo sanitario e l’associazionismo. Una conferenza sui bisogni non soddisfatti e sui risultati attesi e ancora sospesi che dovrebbe concludersi il 7 ottobre 2021 con un documento validato dalla Giuria e condiviso con le istituzioni.