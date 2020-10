“La Regione segue con grande attenzione l’ipotesi di vendita delle testate del Gruppo Gedi. E sui passaggi di questa operazione, delicata dal punto di vista occupazionale, sociale e territoriale per l’impatto che queste testate hanno sulle comunità interessate, terremo costantemente informato il Governo per l’evidente importanza strategica del settore dell’informazione e dell’editoria”.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, questa mattina ha incontrato, in videoconferenza, i rappresentanti del Gruppo Gedi insieme alla Federazione nazionale della Stampa, l’Associazione Stampa dell’Emilia-Romagna, i rappresenti dei giornalisti delle redazioni coinvolte, Comitati di redazione e istituzioni dei territori emiliano-romagnoli dove sono radicate le testate coinvolte: Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio Emilia e Nuova Ferrara, che insieme altoscano Il Tirreno sono coinvolti nell’operazione di vendita.

L’assessore, ai rappresentanti del Gruppo Gedi, ha chiesto “di conoscere, senza violare le norme di riservatezza dell’operazione, i termini della vendita soprattutto per capire i livelli di tutela sociale nonché le garanzie sul futuro editoriale e occupazionale, anche a fronte del clima di incertezza manifestato dai lavoratori delle testate”.

“Il Tavolo istituzionale avviato questa mattina in Regione resta aperto e pronto a procedere in qualunque momento– ha aggiunto l’assessore Colla-. Per questo abbiamo chiesto al Gruppo Gedi, il soggetto venditore, di portare agli acquirenti la richiesta di poterli incontrare rapidamente, prima che l’operazione sia definita”.