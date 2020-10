I Carabinieri della Stazione di Granarolo Emilia hanno arrestato un 42enne italiano per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo ieri sera, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto la richiesta di aiuto di una donna che era scappata da casa e si era rifugiata in una Chiesa di Granarolo per sfuggire al figlio che l’aveva brutalmente aggredita.

Appresa la notizia, i militari sono andati velocemente in soccorso della richiedente, identificandola in una 72enne italiana. Dopo aver tranquillizzato la vittima, i Carabinieri della Stazione di Granarolo hanno individuato il figlio nelle vicinanze. La donna, in preda al panico e con gravi problemi di salute, riferiva di essere stata presa a schiaffi, calci e pugni dal figlio che si era arrabbiato perché l’aveva sorpresa in soggiorno a telefonare agli “Alcolisti anonimi” per segnalargli che il figlio aveva ripreso a ubriacarsi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 42enne è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.