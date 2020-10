Dopo le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, arriva una nuova stagione cinematografica – organizzata da TIR danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese – al Cinema Teatro Astoria. Il prossimo weekend è la volta de “Il giorno sbagliato”, un film di Derrick Borte con Russell Crowe.

Rachel (Caren Pistorius) è in ritardo al lavoro quando si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto (Crowe) che si trova in una delicata fase della sua esistenza, in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere.

Proiezioni:

sabato 10 ottobre alle ore 21.00;

domenica 11 ottobre alle ore 16.30 – 18.30 – 20.30;

lunedì 12 ottobre alle ore 21.00

Ingresso: intero 7 euro; ridotto 5 euro.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è necessario presentarsi muniti di mascherina. È inoltre prevista la misurazione della temperatura all’ingresso e il rispetto del distanziamento di un metro.