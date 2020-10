Non è sfuggito al controllo dei Carabinieri della Stazione di Cavriago un 61enne abitante in paese,che deteneva in modo irregolare le sue armi. I Carabinieri del luogo, durante i consueti controlli volti a verificare la regolare detenzione delle armi presso la sua abitazione, hanno accertato che l’uomo aveva omesso di denunciare alcune cartucce e deteneva una carabina in locale diverso da quello dichiarato.

Alla luce di quanto accertato i Carabinieri della Stazione di Cavriago hanno quindi provveduto al sequestro dell’arma e del munizionamento procedendo, una volta concluse tutte le verifiche, alla segnalazione in stato di libertà del 61enne alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di detenzione abusiva e omessa denuncia di armi.