I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 41enne italiano per danneggiamento aggravato, minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è finito in manette per aver preso a mazzate l’automobile di un coetaneo, durante una discussione scaturita in strada per motivi sentimentali legati a una donna. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione della vittima e hanno fermato l’aggressore che si stava allontanando a bordo di un veicolo.

Trovato in possesso di una mazza da baseball, il 41enne è finito in manette. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 41enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.