I militari del Comando Provinciale Bologna, hanno sottoposto a sequestro un centinaio di

capi d’abbigliamento contraffatti e denunciato due coniugi residenti a Imola.

In particolare, nel corso di un’attività di controllo economico del territorio, volta al contrasto

della contraffazione ed effettuata anche sui social network, i militari della Compagnia di

Imola hanno scoperto che due coniugi, residenti nel centro città, erano soliti vendere capi di abbigliamento ed accessori contraffatti attraverso un gruppo privato creato su Facebook.

La mirata attività info-investigativa posta in essere, ha permesso di individuare il momento

in cui un corriere ha consegnato un voluminoso pacco; il sospetto che l’imballaggio potesse

contenere merce contraffatta è stato confermato pochi minuti dopo: la coppia, infatti, ha

iniziato immediatamente a pubblicare su Facebook molte fotografie che rappresentavano

l’abbigliamento contraffatto.

Le Fiamme Gialle imolesi al fine di evitare che la merce fosse posta in vendita, sono

intervenute prontamente, perquisendo l’abitazione e rinvenendo quasi un centinaio di capi

di abbigliamento ed accessori contraffatti recanti note marche come Rolex, Louis Vuitton,

Prada, Chanel, Armani, Gucci, Michael Kors, Adidas, Nike, Hermes, Colmar e Burberry,

nonché un bollettario riportante annotazioni relative a presunte vendite di capi di

abbigliamento ed accessori.

L’attività di servizio si concludeva con il sequestro della merce rinvenuta ed il deferimento

dei coniugi alla Procura della Repubblica di Bologna.

L’operazione di servizio costituisce un’ulteriore testimonianza dell’impegno costante della

Guardia di Finanza nella provincia felsinea, volto al contrasto della diffusione del fenomeno

della vendita di capi di abbigliamento ed accessori contraffatti, posta in essere, come in

questo caso, anche attraverso l’utilizzo dei social media più noti.