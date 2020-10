Venerdì 9 ottobre i banchi del Mercato Contadino di Soliera si trasferiranno da piazza Lusvardi a via Mazzini, per andare a occupare solo una parte dell’ampia area riservata solitamente al parcheggio delle auto. Il temporaneo spostamento si rende necessario per consentire l’installazione, nella piazza antistante il Castello Campori, dell’Obelisco per Cleopatra, l’opera monumentale di Arnaldo Pomodoro che per i successivi tre anni diventerà parte integrante del contesto urbano solierese.

L’Obelisco è infatti un’opera alta quattordici metri, realizzata in acciaio corten e bronzo, il cui montaggio richiede particolare attenzione. Le quattro facce verticali presentano una serie di segni emblematici e simbolici che rimandano ai geroglifici egizi e al segno informale. La diversità cromatica tra il fusto in corten arrugginito e gli inserti in bronzo patinato conferiscono una solennità all’opera che connota profondamente lo spazio pubblico in cui viene installata.