Ieri sera poco dopo le 21:30 i vigili del fuoco sono stati allertati perchè un camion, un autoarticolato in marcia sulla Trasversale di Pianura che trasportava nel cassone merce varia, ha preso fuoco. Il mezzo si trovava nei pressi di Bentivoglio. L’autista, viste le fiamme da sotto il camion, ha subito accostato al lato della strada e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunte due squadre e due autobotti in appoggio insieme al nucleo NBCR (nucleare batteriologico chimico e radiologico) per la rottura del serbatoio e la fuoriuscita di carburante. Fortunatamente non si lamentano feriti, i vigili del fuoco sono riusciti a bloccare le fiamme alla motrice del camion evitando che si propagasse anche a tutto il rimorchio. Presenti, oltre al 115, anche la polizia locale e i carabinieri.